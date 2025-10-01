Mozzarella Bufala Dop alla fiera Anuga di Colonia

La mozzarella di bufala campana Dop rafforza la sua presenza in Germania. In occasione della fiera Anuga, la rassegna dell'agroalimentare europeo in programma dal 4 al 7 ottobre a Colonia. In vista dell'edizione 2025 di Anuga, il Consorzio ha avviato una campagna outdoor nelle stazioni della metropolitana di Berlino e Colonia, sede della manifestazione, in sinergia con il Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana Dop e con il Consorzio del Prosciutto di San Daniele. Ad Anuga previste degustazioni e show cooking con abbinamenti insoliti a base di mozzarella di bufala campana Dop. La "contaminazione" con la cucina tedesca sarà invece al centro dell'evento "fuori salone", promosso dal Consorzio di Tutela il 7 ottobre al birrificio "Zur Malzmühle" di Colonia. La missione in Germania sarà guidata da Angela Nobile, responsabile del settore Vigilanza, con Rita Liberti, segretaria di Direzione dell'ente. "Stiamo moltiplicando gli investimenti in Germania, che rappresenta un mercato strategico per il nostro prodotto", commenta il presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, Domenico Raimondo. Il direttore del Consorzio, Pier Maria Saccani, sottolinea i numeri: "Una mozzarella dop su tre finisce sulle tavole estere e la Germania assorbe il 15,4% dell'export di mozzarella di bufala campana, è in assoluto il secondo Paese nella speciale classifica delle esportazioni con buone potenzialità di crescita, anche nel contesto economico attuale molto complesso". In totale, l'export dei formaggi freschi in Germania vale168,9 milioni di euro (dati Nomisma 2024), incide per il 9% sul totale dell'export e ha conosciuto una crescita del 9,8% nel 2024 rispetto al 2023.