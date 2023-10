Mostra sulla sostenibilità, Banca Generali cambia volto

Sbarca a Milano, in corso Vittorio Emanuele, dal 3 al 30 ottobre, la mostra Time To Change. Il progetto di Banca Generali con il patrocinio del Comune di Milano, con diciassette scatti vuole rappresentare le sfide dei 17 obiettivi dell'Agenda Onu al 2030, firmati dal fotografo di fama internazionale Stefano Guindani. Una mostra fotografica itinerante per sensibilizzare sulle sfide sociali e ambientali e le capacità di risposta dell'uomo attraverso l'innovazione. La serie di scatti prodotta da Guindani in giro per il mondo parte dall'esame del documento 'Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile' siglato dalle Nazioni Unite a Parigi nel 2015. A fianco di Guindani l'antropologo internazionale Alberto Salza. Insieme hanno ricercato un approccio che sapesse non solo raffigurare ed esprimere le urgenze e i ritardi degli obiettivi più universali, ma anche riconoscere le eccellenze in grado di rispondere con esaustività a queste sfide. L'iniziativa nasce dalla volontà della banca private guidata dall'amministratore delegato Gian Maria Mossa di sensibilizzare sui temi legati alla sostenibilità attraverso un racconto fotografico. Le fotografie di Guindani sono state raccolte in un libro, il cui ricavato sarà destinato alla fondazione The Human Safety Net del gruppo Generali e sosterrà il Progetto Esir e Aula 162 con la Croce Rossa per la formazione e inserimento lavorativo dei rifugiati. Il viaggio è stato un percorso a tappe intorno al mondo: da Milano a Tel Aviv, dal riciclo degli pneumatici fuori uso alla cooperazione socio-economica per la pace tra i popoli, fino all'organizzazione non governativa Peres Center for Peace.