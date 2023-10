Mostra Ocean&Climate, Prada e Unesco in Cina

Sea Beyon, il programma educativo sviluppato dal gruppo Prada e Ioc/Unesco, porta la mostra itinerante Ocean&Climate Village per la prima volta oltre i confini nazionali, in Cina. È la città costiera di Qingdao, sede di prestigiosi centri di ricerca scientifica marina, a ospitare il 14 e 15 ottobre l'esposizione temporanea. Il progetto, nato nel 2021 nell'ambito del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile (2021 — 2030) invita a esplorare il legame tra l'oceano e il clima, con l'obiettivo di diffondere i principi di educazione all'oceano tra le nuove generazioni. L'iniziativa, ricorda una nota, è pensata per bambini e ragazzi, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado.