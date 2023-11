Mostra di Bankitalia, l'avventura della moneta

Monete, tavolette sumeriche e libri mastri che prendono vita, tramite la tecnologia, per spiegare a bambini, ragazzi ed adulti la storia dell'economia e della finanza in Italia e nel mondo. "L'avventura della Moneta" è la mostra che la Banca d'Italia ha organizzato al Palazzo delle Esposizioni ed aperta dallo scorso 31 ottobre fino al 28 aprile 2024, per avvicinare temi e comportamenti utilizzati nella vita di tutti i giorni ma che sono ancora un poco sconosciuti nel nostro paese, agli ultimi posti nelle classifiche di educazione finanziaria. La mostra, curata da Paco Lanciano e Giovanni Carrada e realizzata in collaborazione con l'azienda speciale Palaexpo e l'assessorato alla cultura di Roma Capitale, si snoda su nove sale. I visitatori, con l'ausilio di un'audioguida, degli oggetti 'svelati' mano a mano, schermi ed esperienze immersive, viaggiano attraverso il tempo e lo spazio fino ad arrivare ai giorni nostri. Alla presentazione alla stampa il dg della Banca d'Italia Luigi Signorini ha sottolineato come l'iniziativa vuole anticipare la creazione del Musoe della Moneta che sorgerà lì a fianco, a Villa Hiffer, rientra nello sforzo che l'istituo centrale sta compiendo per far crescere la consapevolezza e l'alfabetizzazione finanziaria. La mostra "non è in contraddizione con l'esigenza di informare il pubblico su come funzionano, oggi, i prodotti e i servizi finanziari. Le principali funzioni della moneta e della finanza, infatti, non sono in fondo molto cambiate nel tempo: servono, oggi come ieri, ad aiutarci a pagare, a risparmiare, a far di conto, a gestire i rischi di un futuro incerto. Inoltrte, ha aggiunto "un'altra, importante finalità educativa si aggiunge alle precedenti. Capire in che modo moneta e finanza, correttamente regolate, possano agevolare la crescita economica e favorire una percezione più precisa del ruolo svolto dalle banche centrali in tali ambiti, possono aiutarci, come cittadini, a comprendere e giudicare meglio quello che accade attorno a noi. Anche in questo caso, le lezioni del passato, dalle crisi finanziarie agli episodi di grave instabilità dei prezzi, restano attuali e istruttive".