Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Mossa (Banca Generali), 'obiettivo raccolta a oltre 6 miliardi'
9 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Mossa (Banca Generali), 'obiettivo raccolta a oltre 6 miliardi'

"Siamo tutti concentrati per superare i 6 miliardi di raccolta" nel 2025. Lo ha detto Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali, a margine della presentazione a Milano della partnership con Alleanza Assicurazioni, rispondendo a chi gli chiedeva se confermasse i target di raccolta per il 2025. "Nel mese di ottobre la raccolta sta andando molto bene, dopo le turbolenze del periodo estivo e quindi confermiamo tutti i target", ha sottolineato Mossa.

