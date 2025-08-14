Morto Stefano Dolcetta, era stato vice presidente Confindustria

E' morto oggi all'ospedale di Belluno l'imprenditore vicentino Stefano Dolcetta, per anni ai vertici della Fiamm di Montecchio Maggiore, e che in passato aveva ricoperto il ruolo di vice presidente nazionale di Confindustria. Aveva 76 anni. Dolcetta era rimasto vittima 6 giorni fa di un incidente a Cortina, cadendo mentre scendeva i gradini di un Golf club, e battendo violentemente il capo a terra. Ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Belluno, è deceduto stamane.

Conosciuto soprattutto per l'attività dell'azienda di famiglia, la Fiamm, produttrice di batterie e avvisatori acustici, che oggi conta mille dipendenti, aveva ricoperto incarichi di responsabilità nel mondo confindustriale: vice presidente di Viale dell'Astronomia con delega alle relazioni industriali, presidente della sezione Meccanica di Confindustria Vicenza; e vicepresidente nazionale di Federmeccanica.

Nel 2016 aveva assunto per un periodo la guida della Banca Popolare di Vicenza, dopo il difficile passaggio seguito all'uscita di scena di Gianni Zonin.