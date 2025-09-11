Morto Francesco Trapani, per 30 anni alla guida di Bulgari

Si è spento ieri nella sua abitazione a Roma Francesco Trapani, imprenditore e manager, 68 anni, discendente della famiglia Bulgari. Ha diretto come Ceo per un trentennio la maison fondata nel 1884 e divenuta uno dei maggiori attori globali nel settore del lusso, presente nella gioielleria, orologeria, fragranze, pelletteria e nell'ospitalità di prestigio. Sotto la sua guida dal 1984 il marchio ha accelerato l'internazionalizzazione delle attività.

Nel luglio 1995 Trapani ha portato la società Bulgari alla quotazione alla Borsa Italiana, dove è rimasta fino al 2011, quando il brand è entrato a far parte del gruppo francese Lvmh.