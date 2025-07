Moody's conferma rating Lombardia Baa2, outlook positivo

"Anche quest'anno la Credit Opinion pubblicata da Moody's, una delle più importanti agenzie internazionali specializzata nella valutazione del rating, conferma per la Regione Lombardia il giudizio 'Baa2' con outlook positivo". Lo comunicano il presidente Attilio Fontana e il vicepresidente con delega al Bilancio e Finanze Marco Alparone. L'agenzia di rating conferma dunque Regione Lombardia un 'notch' al di sopra del rating fatto registrare dall'Italia (Baa3).

Nella Credit Opinion, per motivare il risultato, vengono in particolare sottolineati: un sistema di governance molto forte, che sostiene risultati finanziari equilibrati; la ricchezza e la dinamicità dell'economia regionale: la Lombardia è la più ricca fra le regioni italiane con un reddito pro capite del 34% superiore alla media nazionale e un tasso di disoccupazione inferiore alla media nazionale; la robusta liquidità e il basso profilo di debito: Moody's pone l'accento sull'indebitamento netto (diretto e indiretto) di Regione evidenziando come questo sia pari solo all'8,3 % dei ricavi operativi; cospicui fondi eu.

"Un caso eccezionale a livello mondiale" commenta il presidente Fontana sottolineando come "le motivazioni che hanno prodotto questo risultato vadano ricercate nell'eccellenza lombarda largamente riconosciuta e consolidata ormai da anni". "Come ho già avuto modo di evidenziare più volte - conclude Fontana - questo giudizio vede come assoluti protagonisti i lombardi e le imprese lombarde che ogni giorno si impegnano per rendere sempre più forte e competitiva la nostra regione. Una regione che ha scelto quale claim 'Lombardia. Qui Puoi', sintesi perfetta per inquadrare quanto rilevato da Moody's".