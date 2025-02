Money vibez stories: il nuovo vodcast del Gruppo Monrif sull'economia italiana

Il Gruppo Monrif, con le sue testate Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, presenta Money vibez stories, il nuovo vodcast che, si legge in una nota, 'avvicina il pubblico ai protagonisti dell'economia italiana con un approccio innovativo e coinvolgente e lo stile chiaro, immediato e incisivo che ha già reso celebre la rubrica Money vibez'.

'A tu per tu con i protagonisti dell'economia italiana - prosegue la nota del Gruppo Monrif - Money vibez stories porta i lettori direttamente nella stanza dei bottoni delle aziende italiane, offrendo un dialogo intimo con industriali, imprenditori digitali e leader aziendali. Il format si basa su interviste esclusive di mezz'ora, una chiacchierata a microfoni aperti in cui ogni ospite, seduto in un ambiente accogliente, condivide con le firme delle testate Monrif non solo la propria esperienza imprenditoriale, raccontando il proprio quotidiano, le sfide e le strategie per trasformare un'idea in un'impresa di successo, ma anche i ferri del mestiere: un'agenda, un prototipo, una foto significativa'.

'Questi elementi - sottolinea il comunicato - permetteranno di raccontare storie di successo, sfide superate e il quotidiano di chi fa impresa in Italia con una naturalezza e semplicità che rispecchia lo stile Money vibez. Sarà un viaggio dentro le loro storie, tra i successi e le difficoltà, mostrando l'impresa da una prospettiva più umana e personale'.

I primi imprenditori che si racconteranno su Money Vibez sono il ceo di Macron Gianluca Pavanello; Sergio Dompé, executive president di Dompé Farmaceutici; il presidente doi Marchesini Group Maurizio Marchesini; Lindo Aldrovandi, Ad di Renner Italia. Money vibez stories sarà disponibile su tutti i canali digitali di Qn Quotidiano Nazionale e Quotidiano.net, nonché sui principali social media come Instagram, TikTok, Facebook, Linkedin e Youtube.

'Con Money vibez stories - commenta Agnese Pini, direttrice di Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! - vogliamo raccontare l'economia in modo nuovo, diretto e coinvolgente, dando voce ai protagonisti che ogni giorno contribuiscono a costruire il tessuto produttivo del nostro Paese. Spesso l'informazione economica rischia di apparire distante e complessa, ma noi crediamo che sia possibile spiegare il mondo dell'impresa e della finanza con un linguaggio chiaro, accessibile e autentico. Questo video nasce proprio con l'obiettivo di entrare nelle storie di chi fa impresa, mostrando non solo i successi, ma anche le sfide. e le difficoltà che si celano dietro ogni grande risultato. Vogliamo portare i lettori, e soprattutto le nuove generazioni, dentro la stanza dei bottoni, per scoprire da vicino cosa significa davvero fare impresa oggi'.