Mondadori chiude 9 mesi con utile netto +14% a 66,3 milioni

Il gruppo Mondadori chiude i primi 9 mesi del 2023 con un utile di 66,3 milioni di euro (+14%), ricavi per 679,9 milioni (+0,3%) e un ebitda adjusted a 129,3 milioni (+12%). "Il gruppo Mondadori ha registrato ottimi risultati e un significativo incremento della redditività, ascrivibile al proseguimento di un'attenta gestione operativa, al contributo delle recenti acquisizioni e alle sinergie derivanti dalla loro integrazione, che hanno consentito un miglioramento della performance di tutte le aree di business e un rafforzamento patrimoniale del gruppo", commenta l'amministratore delegato Antonio Porro. "Possiamo quindi confermare quanto già annunciato lo scorso 29 giugno in termini di risultati attesi per l'esercizio in corso, ovvero un miglioramento sia dal punto di vista economico, sia finanziario", aggiunge.