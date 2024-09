Moncler prepara l'apertura di un nuovo negozio a New York

Moncler prevede l'apertura di un nuovo negozio sulla Quinta Strada di New York entro l'inizio del 2026. Il punto vendita, situato nel General Motors Building, sarà il più grande della rete monomarca globale di Moncler. Dopo i lavori di ristrutturazione, si estenderà su oltre 2.200 metri quadrati distribuiti su 2 piani. Secondo il gruppo si tratterà di una "prestigiosa location" che sarà in grado di "offrire un'esperienza di brand unica non solo ai newyorkesi, ma anche alle community da tutto il mondo che vorranno immergersi, scoprire e vivere l'essenza del brand Moncler".