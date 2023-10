Moncler e utility incerti, Mps in rialzo a Milano

Piazza Affari avvia le contrattazioni incerta, con l'indice FTSE MIB oscillante sulla parità. Appesantiscono il listino principale le vendite su Moncler (-3,2%), Ferragamo (-2%) e Brunello Cucinelli (-3%), in seguito ai conti sotto le attese di LVMH, seguite da Interpump (-1%), Diasorin (-1%), Campari (-0,9%) e Nexi (-0,9%). Fiacche le utility con Hera (-0,7%), A2A (-0,4%), Poste (-0,4%) e Generali (-0,4%). In controtendenza le banche con MPS (+1,6%), BPER (+1,1%) e Unicredit (+0,5%). Acquisti anche su Iveco (+1%) e Leonardo (+0,7%), mentre continua il recupero di TIM (+0,5), in seguito alle aperture del Tesoro a Vivendi, e sale ancora ENI (+0,8%), in scia al petrolio.