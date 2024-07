Monaco (Autostrade Alto Adriatico) vice presidente di Aiscat

Il presidente di Autostrade Alto Adriatico, Marco Monaco, è stato nominato vicepresidente dell'Aiscat, l'Associazione italiana società concessionaria autostrade e trafori, che riunisce le società, enti e consorzi che hanno ottenuto la concessione e l'esercizio delle autostrade Italiane. Ne dà notizia la concessionaria giuliana. Gli altri due vicepresidenti designati sono Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia e Umberto Tosoni, amministratore delegato del gruppo Astm. "Sono onorato di rivestire questo ruolo di grande prestigio, riconosciuto per la prima volta a un rappresentante della nostra concessionaria - è il commento di Monaco - La designazione è il riconoscimento dell'importanza che ha assunto Autostrade Alto Adriatico nel panorama italiano nell'ambito della mobilità, dei trasporti e della logistica". "Aiscat - continua - intende svolgere un ruolo determinante soprattutto in questa fase in cui si discute della bozza del decreto legge sulla concorrenza in cui è inclusa anche la riforma delle concessioni e dei pedaggi autostradali. A questo proposito, Autostrade Alto Adriatico costituisce il modello italiano per la gestione in house di tratte autostradali". Monaco è stato nominato anche componente della "consulta dei Saggi" che indicherà il nuovo presidente di Aiscat.