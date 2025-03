Moltiply Group acquisisce Verivox da ProSiebenSat.1 Media per 231,5 milioni

Moltiply Group ha firmato un accordo vincolante con alcune società controllate dalla tedesca ProSiebenSat.1 Media, della quale Mfe-Mediaset è ampiamente primo azionista, per l'acquisizione dell'intero capitale di Verivox e delle rispettive controllate. Lo rende noto un comunicato dell'ex gruppo Mutuionline, specificando che il prezzo complessivo pattuito per l'operazione è di 231,5 milioni in termini di 'equity value', sulla base di una posizione finanziaria netta al 30 giugno 2024 pari a 6,5 milioni di cassa netta.

Al momento dell'esecuzione dell'accordo, una newco di Moltiply assumerà debiti nei confronti di Verivox - generati da un rapporto di cash pool - per 53,9 milioni e subentrerà in un finanziamento soci nei confronti di Verivox per 13,7 milioni, "i cui controvalori saranno compensati al closing con il prezzo pattuito per l'operazione", spiega l'acquirente.

L'importo netto sarà pagato mediante le risorse derivanti dal contratto di finanziamento da 450 milioni sottoscritto con le banche e "disponibilità liquide già in essere". Gli accordi prevedono inoltre un 'earn-out' fino a 60 milioni determinato sulla base dei risultati economici di Verivox nel 2025.

I risultati preconsuntivi di Verivox per il 2024 proiettano ricavi per circa 185 milioni e un margine operativo lordo di circa 34 milioni, "avendo beneficiato di condizioni di mercato particolarmente favorevoli".

A seguito del perfezionamento dell'operazione, Verivox sarà parte integrante di Mavriq, marchio istituzionale che raccoglie i brand di Moltiply Group attivi nella comparazione e intermediazione online di prodotti e servizi. Con 19 marchi di comparazione online in 5 Paesi (tra i più noti: Segugio, MutuiOnline e Trovaprezzi in Italia, LeLynx in Francia, Rastreator in Spagna e Messico e Pricewise in Olanda), che contano più di 250 milioni di visite annuali e servono oltre 300 milioni di clienti potenziali, i business di Mavriq, nel 2024, hanno generato 221,1 milioni di ricavi (+17,5% anno su anno) ed 66,8 milioni di margine operativo lordo (+10,1% anno su anno).