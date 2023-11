Modifiche governo al DL anticipi, pacchetto presentato

Si prevede che tra stasera e domattina arriveranno gli emendamenti del Governo e quelli dei relatori al decreto anticipi. Questo è quanto emerso al termine della riunione tra Governo e maggioranza in commissione Bilancio al Senato sul provvedimento. Si stima che gli emendamenti del Governo saranno circa 10-12, tra cui quello sugli affitti brevi, che prevede l'introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN). Si attendono anche 4 emendamenti dei relatori, che riprendono alcune proposte della maggioranza al decreto proroghe, poi ritirate in Aula. Attualmente sono in corso gli incontri tra Governo, maggioranza e opposizioni. Il primo gruppo parlamentare ad essere stato ricevuto è Italia Viva. Si apprende che le delegazioni di Pd, M5s e Avs parteciperanno tutte insieme al confronto.