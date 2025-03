Mobilità del futuro: 40 opere strategiche da 120 miliardi di euro del Gruppo FS

La mobilità del futuro passa per 40 opere strategiche e interventi per 120 miliardi di euro. Open day e infopoint da Nord a Sud del Paese per raccontare benefici e vantaggi dell'operazione trasparenza del Gruppo FS. Lo afferma la società ferroviaria in una nota in cui annuncia che "proseguono gli appuntamenti del progetto 'Cantieri Parlanti' del gruppo FS per informare e comunicare in modo chiaro e trasparente le opere ferroviarie in corso di realizzazione. Oggi si è tenuto il secondo open day all'interno dei cantieri del Progetto Unico Nodo di Genova/Terzo Valico".

L'evento di oggi ha fatto registrare il tutto esaurito raccogliendo oltre 300 adesioni nel giro di poche ore dall'apertura delle iscrizioni, a riprova del grande successo dell'iniziativa che era andata sold-out anche a novembre scorso, ricorda la società. "Questa importante infrastruttura ferroviaria, dall'elevato valore ingegneristico, consentirà di incrementare i volumi di traffico dei treni passeggeri oltre al traffico merci migliorando il sistema ferroviario genovese e i tempi di viaggio tra il capoluogo ligure, Milano e Torino".

Le iniziative rientrano nel progetto Cantieri Parlanti, la campagna di comunicazione e informazione sviluppata in collaborazione con il Mit per illustrare a cittadini e stakeholder i vantaggi derivanti dai principali interventi in corso di realizzazione da Nord a Sud del Paese. Sono oltre 40 i progetti di investimento ritenuti di rilevanza strategica per la mobilità del Paese. Opere che per questo, per imprimere un'accelerazione alla loro realizzazione e per rendere più semplice l'iter esecutivo data la loro complessità progettuale, sono state per la maggior parte commissariate. Progetti del valore stimato di 120 miliardi di euro, parte dei quali finanziati con fondi Pnrr.

Il complesso delle iniziative - viene sottolineato - "sono stati più volte oggetto di visite organizzate con il coinvolgimento di Istituzioni e studenti di tutte le età nell'ambito della campagna promossa dal Gruppo FS. Un modo per includere e rendere partecipi le comunità dei benefici che deriveranno alla conclusione dei lavori".