Mercoledì 10 Settembre 2025
La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Droni abbattuti PoloniaUcraina RussiaArticolo 4 NatoProtesta FranciaPellizzari Vuelta
Acquista il giornale
Ultima oraMit, 'per ponte Stretto la palla passa alla Corte dei Conti'
10 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Mit, 'per ponte Stretto la palla passa alla Corte dei Conti'

Mit, 'per ponte Stretto la palla passa alla Corte dei Conti'

Fino a 60 giorni per licenziarla. Poi potranno iniziare lavori

Fino a 60 giorni per licenziarla. Poi potranno iniziare lavori

Fino a 60 giorni per licenziarla. Poi potranno iniziare lavori

La delibera del Cipess sul Ponte sullo Stretto è all'attenzione della Corte dei Conti, che ha fino a 60 giorni per licenziarla. Dopo quest'ultimo passaggio potranno iniziare i lavori. Così fonti del Mit.

A seguito della firma del presidente del Consiglio e del sottosegretario al Cipess, il Dipartimento per la programmazione economica ha inviato la delibera di approvazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Il sottosegretario di Stato, con delega al Cipess, Alessandro Morelli aveva già reso noto in giornata che il provvedimento e' ora all'esame della Corte dei Conti.

"Abbiamo rispettato i tempi tecnici legati alle valutazioni del Mef e firmato celermente la delibera più importante del Cipess per questa legislatura", spiega il sottosegretario in una nota. "Non resta che attendere il lavoro della Corte sulla delibera e i suoi 91 allegati per dare il via ai cantieri dell'opera del Secolo", concludeva Morelli.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata