Mit, intervento per chi guida e la prende cannabis terapeutica

Alla vigilia dell'entrata in vigore del decreto sicurezza stradale, il 14 dicembre, il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha inviato una lettera ai ministri di Interno e Salute, Matteo Piantedosi e Orazio Schillaci e al sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano: obiettivo la tutela delle persone in cura con sostanze psicotrope con protocolli terapeutici, sotto controllo medico (un esempio è la cannabis terapeutica). La nuova norma, che contiene la delega per la modifica organica del Codice della strada, infatti, incide tra l'altro sull'articolo 187, che disciplina le sanzioni per la guida sotto l'effetto di droghe.