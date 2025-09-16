Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
16 set 2025
Mit, con il nuovo codice della strada 80 morti in meno

A 9 mesi dall'entrata in vigore -1.242 feriti

A nove mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, "fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, i dati raccolti da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri evidenziano una diminuzione generale degli incidenti, con particolare riguardo agli esiti più gravi". Lo si legge in una nota del Mit. ;I numeri prendono in considerazione il periodo dal 14 dicembre 2024 al 13 settembre 2025 rispetto al periodo analogo dell'anno precedente. Ecco i risultati forniti dal ministero: si contano 80 morti in meno, da 1.024 a 944 (-7,8%). 1.242 feriti in meno, da 32.822 a 31.580 (-3,8%). Gli incidenti totali: sono diminuiti di 848 unità, da 54.882 a 54.034 (-1,5%). Gli incidenti mortali: si sono ridotti di 50 unità, passando da 931 a 881 (-5,4%). Gli incidenti con lesioni: si registrano meno 756 incidenti, da 22.334 a 21.578 (-3,4%). ; ;I dati dell'incidentalità stradale e dell'attività di Polizia Stradale ed Arma di Carabinieri sono stati forniti dal ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, Servizio Polizia Stradale, e condivisi con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

