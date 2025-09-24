Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nuovo sciopero generaleEmanuele Ragnedda Ucraina RussiaAttacco FlotillaClaudia Cardinale
Acquista il giornale
Ultima oraMit, 'con Corte dei Conti fisiologica interlocuzione'
24 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Mit, 'con Corte dei Conti fisiologica interlocuzione'

Mit, 'con Corte dei Conti fisiologica interlocuzione'

'Presto daremo tutte le integrazioni richieste'

Tutti i chiarimenti e le integrazioni chieste dalla Corte dei Conti fanno parte della fisiologica interlocuzione tra istituzioni e saranno fornite nei tempi previsti, a maggior ragione per un'opera così rilevante. Il Ponte sullo Stretto non è in discussione e gli uffici competenti sono già al lavoro". Così una nota del Mit dopo i rilievi espressi dalla magistratura contabile su tempi e modalità della delibera Cipess.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata