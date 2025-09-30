Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Femminicidio PaupisiBoccia SangiulianoBonus casa 2026Basi russeAscolti tv Sciopero treni 3 ottobre
Acquista il giornale
Ultima oraMit, al via piattaforma per censimento nazionale autovelox
30 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Mit, al via piattaforma per censimento nazionale autovelox

Mit, al via piattaforma per censimento nazionale autovelox

Due mesi per inserire dati su dispositivi per legittimo utilizzo

Due mesi per inserire dati su dispositivi per legittimo utilizzo

Due mesi per inserire dati su dispositivi per legittimo utilizzo

È online e operativa la piattaforma telematica, predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti in ottemperanza al Decreto 18/8/2025, n. 305, per la trasmissione dei dati relativi ai dispositivi per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Lo fa sapere il Mit sul proprio sito. Da oggi e per due mesi le amministrazioni e gli enti dai quali dipendono gli organi di polizia stradale devono inserire sul portale i dati relativi ai dispositivi o sistemi per l'accertamento. L'inserimento dei dati relativi a ciascun dispositivo o sistema è la condizione necessaria per il legittimo utilizzo degli autovelox.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata