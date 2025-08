Mit, AI per legalità dei cantieri delle Olimpiadi invernali

Tecnologie avanzate e intelligenza artificiale sono al centro dell'impegno per il successo dei Giochi di Milano Cortina 2026 per la legalità nei cantieri. Lo fa sapere in una nota il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a 188 giorni dal via dell'evento sottolineando che "grazie a un accordo con il ministero dell'Interno, è operativo un sistema interattivo di monitoraggio, consultabile in tempo reale da Forze dell'Ordine e soggetti autorizzati, che consente il controllo puntuale dei cantieri e delle sedi di lavoro nei siti olimpici, aumentando i profili di legalità, sicurezza e trasparenza".

"È un modello altamente innovativo, già adottato da numerose Stazioni Appaltanti, scrive il Mit, che si afferma come uno dei lasciti strutturali dei Giochi in termini di legalità e digitalizzazione".