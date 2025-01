Misure per abbassare il prezzo del gas: focus sulle aste del gas stoccato

"Tra le azioni che stiamo studiando per l'abbassamento del prezzo del gas va menzionata quella concernente l'anticipazione delle aste relative al gas stoccato. Si accumula gas a prezzi bassi e si rilascia a prezzi alti, spostando così una parte della domanda in periodi a prezzo più basso, ed evitando di far salire i prezzi nei periodi in cui la domanda risulta maggiormente concentrata. Al tempo stesso gli stoccaggi, riducendo la domanda nei periodi critici, permettono di mettere in sicurezza il sistema". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in audizione alla Camera.