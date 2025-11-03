Ministro Energia, ammorbidire standard ambientali

Il Qatar potrebbe sospendere le forniture di Gnl all'Europa se l'Ue non renderà più flessibili alcuni aspetti della sua politica ambientale. È l'avvertimento lanciato dal ministro per l'Energia del Qatar, Saad bin Sharida al-Kaabi nel corso della conferenza internazionale dell'energia in corso all'Adipec di Abu Dhabi.

Nel dicembre 2024, al-Kaabi ha dichiarato in un'intervista all'edizione britannica del Financial Times che Doha avrebbe smesso di fornire Gnl all'Unione europea se i Paesi della comunità avessero multato le aziende del 5% delle entrate annuali per il mancato rispetto dei criteri di emissione di anidride carbonica e il mancato rispetto dei diritti umani. La partenza delle misure è prevista nel 2027.