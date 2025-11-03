Lunedì 3 Novembre 2025

Lunedì 3 Novembre 2025

Gabriele Canè
Società violenta
Ministro Energia, ammorbidire standard ambientali

Il Qatar potrebbe sospendere le forniture di Gnl all'Europa se l'Ue non renderà più flessibili alcuni aspetti della sua politica ambientale. È l'avvertimento lanciato dal ministro per l'Energia del Qatar, Saad bin Sharida al-Kaabi nel corso della conferenza internazionale dell'energia in corso all'Adipec di Abu Dhabi.

Nel dicembre 2024, al-Kaabi ha dichiarato in un'intervista all'edizione britannica del Financial Times che Doha avrebbe smesso di fornire Gnl all'Unione europea se i Paesi della comunità avessero multato le aziende del 5% delle entrate annuali per il mancato rispetto dei criteri di emissione di anidride carbonica e il mancato rispetto dei diritti umani. La partenza delle misure è prevista nel 2027.

