Ministri Trasporti Italia e Egitto, via ad autostrada del mare

Con la visita a bordo in forma privata di uno dei ro-ro DFDS del Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano, Matteo Salvini e del Vice Primo Ministro e ministro dei Trasporti e dell'Industria egiziano Kamel El-Wazir si è celebrato oggi a Trieste l'avvio della nuova autostrada del Mare con l'Egitto, sulla base di accordi avviati nel 2023 per un collegamento per sviluppare il commercio tra Europa e Nord Africa, l'import-export di prodotti agricoli tra Italia ed Egitto. I due ministri si sono incontrati al Samer Seaports & Terminals del Molo V del Porto di Trieste, dopo le celebrazioni in Egitto all' inaugurazione della tratta. E' la seconda autostrada del Mare per Trieste dopo quella tra Italia e Turchia avviata nel 1987. Erano presenti, anche, gli ambasciatori Michele Quaroni e Bassam Essam Rady, il Vice Presidente e responsabile della Business Unit Mediterraneo di DFDS Lars Hoffman, il Presidente di Samer & Co. Shipping Enrico Samer, azionista del Terminal, agente generale di DFDS e azionista di Med-Roll, uno dei principali utilizzatori della nuova linea. Il Porto di Trieste si conferma hub distributivo, porta d'ingresso Sud dell'Europa, con un efficiente sistema intermodale dai vari collegamenti ferroviari operati da Alpe Adria - società controllata dall'Autorità Portuale - verso il centro Europa, i Paesi Scandinavi e, tra gli obiettivi del 2025, la Gran Bretagna. L'Egitto raddoppierà l'esportazione dei prodotti freschi agricoli e ortofrutticoli verso l'Europa. Grazie a una catena del freddo "impeccabile", i prodotti arriveranno sui banchi dei supermercati del centro-nord Europa e del Regno Unito in soli 4-6 giorni. Utilizzando carri ferroviari innovativi, che mantengono una temperatura costante nei container refrigerati, i prodotti dal terminal SST - Samer Seaport - partiranno ogni martedì mattina per raggiungere il terminal RSC di Rotterdam il mercoledì pomeriggio; la distribuzione capillare in Olanda e nel Regno Unito avverrà entro rispettivamente giovedì e venerdì mattina. Vittorio Torbianelli, commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, ha spiegato il "rapporto molto favorevole fra prezzo e tempo di percorrenza, indicando che le merci scambiate sono frutta e verdura egiziana, mele italiane con una ampia gamma di prodotti industriali". Un traffico che si svolge con "procedure del tutto nuove per il transito dei semirimorchi portato avanti da Dogane, Guardia di Finanza, Ministero della Salute e dei Trasporti". Hoffman, Vice Presidente e responsabile della Business Unit Mediterraneo di DFDS, prevede che "come la rotta Trieste-Turchia, anche questo nuovo collegamento diventerà rapidamente un pilastro fondamentale per il commercio e la logistica nella regione".