Ministero, al via assunzione 514 ispettori Inps e Inail

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
28 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Calderone, passi avanti su sostegno lavoro regolare

Parte la selezione per l'assunzione di 514 ispettori del lavoro tra Inps e Inail: lo fa sapere il ministero del Lavoro con una nota nella quale si spiega che è stata autorizzata l'assunzione di 403 ispettori all'Inps e di 111 all'Inail.

"Proseguiamo convinti nelle azioni a sostegno del lavoro regolare, tutelato, sicuro - ha affermato il ministro, Marina Calderone - con fatti e provvedimenti concreti. Lo sblocco delle assunzioni di ispettori Inps e Inail dopo tanti anni è un altro passo avanti in questa direzione e una risposta reale all'esigenza di aumentare la capacità di controllo del nostro paese. Ed è una scelta coerente con gli obiettivi di questo governo per un lavoro sicuro e di qualità. Agiamo costantemente per promuovere un mondo del lavoro che rifiuta l'illegalità, investe sulla collaborazione interistituzionale e sull'accompagnamento delle imprese".

Il decreto del ministro del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, rende operativo lo sblocco dei ruoli ispettivi dell'Inps inserito nel decreto legge Agricoltura (D.L. n. 63/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2024) e avvia il processo di selezione. Per i funzionari selezionati "si prevede un contratto a tempo indeterminato e mansioni finalizzate a migliorare la capacità di contrasto alle irregolarità, in termini sia di mitigazione del rischio che di controllo e sanzione". Per quanto riguarda l'Inail, invece, un ulteriore decreto, autorizza ad assumere a tempo indeterminato fino a 111 unità di personale da inquadrare come funzionari nella famiglia professionale dell'ispettore di vigilanza.

