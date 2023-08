Mimit, 'misure contro il caro-voli in linea con le norme Ue'

"Le misure introdotte dal ministero delle Imprese e del Made in Italy" contro il caro-voli "sono pienamente in linea con le direttive europee in materia di tutela dei consumatori dinanzi a fenomeni speculativi, o comunque distorsivi del mercato, come quelli denunciati negli scorsi mesi dalle autorità di controllo per alcune tratte aeree". E' quanto fanno sapere fonti del Mimit, aggiungendo che "il dicastero dispone di tutti gli elementi utili a rispondere, in modo compiuto, a eventuali richieste della Commissione europea come è usuale accada attraverso i propri uffici".