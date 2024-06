Mimit, dal 17 giugno incentivi Ecobonus per taxi e Ncc

Al via l'Ecobonus per titolari di licenze taxi e Ncc e per gli installatori di impianti di alimentazione a gpl e metano. Lo fa sapere il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dalle ore 10.00 del 17 giugno 2024 sul sito dedicato alla misura sarà, infatti, possibile prenotare i contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 da adibire al servizio taxi o noleggio con conducente. Il bonus è raddoppiato nel limite del regime de minimis previsto dal Regolamento UE n. 2023/2831. L'incentivo, introdotto col DPCM 20 maggio 2024, è promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy: sul sito 'Ecobonus' è consultabile la Circolare con le indicazioni operative e la modulistica per chiedere il contributo. L'altra novità riguarda la misura 'Ecobonus - Retrofit', rivolta a chi intende installare impianti di alimentazione a Gpl e metano su veicoli di categoria M1. In questo caso, dalle ore 10.00 del 19 giugno 2024 gli installatori potranno accreditarsi attraverso l'area rivenditori del sito. La data di avvio per prenotare i contributi 'Ecobonus - Retrofit' sarà resa nota in seguito, mediante apposito avviso pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I dettagli della misura sono consultabili nella sezione Normativa del sito 'Ecobonus', che riporta il decreto attuativo del 3 giugno 2024.