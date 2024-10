Mimit, da varo legge Made in Italy 9000 sequestri di falsi

A nove mesi dall'entrata in vigore della Legge sul Made in Italy sono 2.357 i casi concreti di applicazione della legge. E' uno dei dati del Rapporto Cnalcis sulle attività svolte nel primo semestre 2024 per la lotta alla contraffazione dalle Amministrazioni competenti ed elaborati dal Mimit e che sarà presentato nella sua interezza lunedì, nell'ambito della settimana anticontraffazione 2024. "Di questi, circa 100 sono i casi in cui l'autorità giudiziaria ha disposto la distruzione delle merci sequestrate e oltre 2.200 riguardano l'applicazione delle nuove e più pesanti sanzioni pecuniarie. Nei primi sei mesi dell'anno sono quasi 9.000 le operazioni di sequestro effettuate di prodotti contraffatti e 354 i siti web dediti alla falsificazione sono stati oscurati" sottolinea il rapporto.