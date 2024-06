Mimit convoca sindacati su sciopero a Borsa italiana

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato per mercoledì 3 luglio alle ore 13:15, a Palazzo Piacentini, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali afferenti al personale di Borsa Italiana. La riunione, specifica il Mimit, "avrà come oggetto la mobilitazione sindacale annunciata sulle diverse articolazioni del gruppo, che prevede uno sciopero dei dipendenti il 27 giugno prossimo". Dopo il tavolo con i sindacati, il ministero convocherà nella settimana successiva anche i rappresentanti di Borsa Italiana.