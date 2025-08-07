Mimit, aggiornato bando ex Ilva, obbligo decarbonizzazione

Giovedì 7 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

Stefano Marcheti
7 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
Impegno allo spegnimento delle aree a caldo alimentate a carbone

Il Mimit comunica che è stato aggiornato il bando di gara per la vendita degli asset aziendali di Ilva e Acciaierie d'Italia. Rispetto alla precedente versione - si legge in una nota - "la decarbonizzazione del sito di Taranto non è più un'opzione, ma diventa un obbligo vincolante". "I soggetti interessati dovranno impegnarsi allo spegnimento delle aree a caldo alimentate a carbone nel più breve tempo possibile, alla realizzazione fino a un massimo di tre forni elettrici per coprire l'intera capacità produttiva autorizzata e al pieno rispetto delle prescrizioni della nuova Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale)", spiega il Mimit.

