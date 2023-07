Mimit, 4 francobolli con sovrapprezzo per profughi dell'Ucraina

Per la prima volta in Italia sono stati emessi francobolli con sovrapprezzo, i cui proventi verranno destinati ai profughi dell'Ucraina. Si è svolta al ministero delle Imprese e del made in Italy, la cerimonia ufficiale di presentazione dei quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica 'il Senso civico' dedicati alla 'Salvaguardia dei diritti e delle libertà'. Il ministro Adolfo Urso ha parlato di "un'emissione storica, che avviene proprio mentre le città raffigurate nei francobolli sono sotto pesanti bombardamenti da parte dell'invasore russo". "Mi auguro che la maggior parte dei cittadini italiani condivida questa iniziativa e risponda con grande solidarietà, come peraltro è sempre accaduto dal primo giorno del conflitto in Ucraina" ha dichiarato anticipando che presto ci sarà un'analoga iniziativa per la ricostruzione delle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna. La sottosegretaria Fausta Bergamotto ha sottolineato come "l'emissione di francobolli con sovrapprezzo è un'innovazione in ambito filatelico che abbiamo fortemente voluto con il ministro Urso, e che è stata resa possibile grazie all'approvazione, lo scorso 10 maggio, di una norma specifica dedicata a destinarne il ricavato per cause di solidarietà e beneficenza". I francobolli, realizzati dagli artisti ucraini Kateryna Lypovka, Serhiy Smetankin, Yuriy Bandera e Sviatoslav Skorobogatov, raffigurano le chiese di Kyiv, il teatro di Mariupol, la piazza di Leopoli ed il porto di Odessa e hanno un sovrapprezzo rispetto al valore facciale che sarà pari a 3,75 euro. Alla cerimonia erano presenti anche il presidente di Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Perrone, il presidente Poste Italiane, Silvia Maria Rovere, e l'ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk, che ha dato lettura del contributo trasmesso dalla viceministro ucraino della cultura, Halyna Grigorenko.