Milano, Unicredit vola, Tim scende, chiusura positiva

Ha chiuso in rialzo Piazza Affari insieme alle altre piazze europee dopo il voto in Polonia, che ha favorito le forze parlamentari più favorevoli all'Unione Europea. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,55% a 28.391 punti, tra scambi nella norma per 2,28 miliardi di euro di controvalore. In calo a 197,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1 punto al 4,75% e quello tedesco in crescita di 4,7 punti al 2,78%, nel giorno del via libera del consiglio dei ministri alla manovra economica. In luce Unicredit (+2,59%), Bper (+2,33%) e Banco Bpm (+2%), più caute invece Ibtesa ed Mps (+0,44%) entrambe). Quest'ultima ha segnato un forte rialzo dopo la conferma della privatizzazione entro la fine del 2024 da parte del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per poi stabilizzarsi al di sotto dei massimi della giornata. Contrastate Pirelli (+2,68%) e Stellantis (-0,69%), forti acquisti invece su Erf (+2,28%), Pirelli (+2,23%), Leonardo (+2,22%) e Prysmian (+2,48% entrambe). Acquisti anche su Campari (+1,89%) e Leonardo (+1,86%), insieme agli altri titoli del settore aerospaziale dalle guerre in corso tra Russia e Ucraina e tra Israele e Hamas, e Prysmian (+2,06%). Pochi i segni meno, limitati a Tim (-6,23%), dopo le nuove offerte di Kkr su Netco, in scadenza il prossimo 8 novembre, e su Sparkle, non ancora vincolante. Dopo uno slancio iniziale, il titolo ha subito invertito la rotta per accentuare poi il ribasso a seguito di una frase del ministro Giorgetti che ha parlato di "tema complesso" e della possibilità di "qualcosa di diverso" se il Cda di Tim non dovesse accogliere la proposta di Kkr. Segno meno anche per Saipem (-1,4%), cauta Moncler (-0,45%), poco mossa Eni (-0,12%).