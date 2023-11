Milano svetta, Europa in attesa dei prezzi Usa Borse europee in rialzo cauto, con Milano in testa (+0,5%). In calo i rendimenti dei titoli di Stato, con lo spread stabile a 184 punti base. Petrolio in lieve aumento (+0,2%), gas europeo in forte calo (-3,4%). Mps, Bper e Banco Bpm in rialzo, Tenaris, Cnh e Unipol in calo. Glencore e Orsted in evidenza, Vodafone debole.