Milano in rialzo con Buzzi al top, Londra guida i listini europei

Milano si mantiene in rialzo (+0,68%) come gli altri listini europei nonostante i futures americani siano incerti per i risultati deludenti di Ford Motor e Qualcomm. Su tutti ha allungato il passo Londra (+1,45%) in parallelo con il taglio dei tassi di interesse da parte della Bank of England.

A Piazza Affari Mps (-0,79%) ha cambiato direzione con il mercato che ha messo sotto la lente il margine di interesse. Fa peggio solo Leonardo (-1,13%) in una brutta giornata per i titoli della difesa. La migliore è Buzzi (+4,37%), seguita da Bps in attesa dei conti (+2,41%), e da Stm (+2,24%) sulla scia della tedesca Infineon. Bene anche Banco Bpm (+1,87%) che settimana prossima presenta i conti e il piano.