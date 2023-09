Milano in rialzo cauto, Banco Bpm cede, Diasorin brilla Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,28%, sostenuta da dati sull'inflazione positivi. I titoli di Stato hanno beneficiato del calo del rendimento del Btp decennale al 4,77%. Tra i titoli in evidenza Diasorin, Prysmian e Campari. Le peggiori Banco Bpm, Iveco e Saipem ed Eni.