Milano e i listini europei in crescita grazie ai dati positivi dall'economia USA

Milano migliora (+0,46%) come gli altri listini europei, con Francoforte che azzera il calo (+0,01%), in scia all'avvio in rialzo di Wall Street. I nuovi posti di lavoro creati negli Usa a maggio e il tasso di disoccupazione stabile riducono i timori di un rallentamento dell'economia americana con l'effetto che i rendimenti dei Treasuries aumentano, così come il dollaro si rafforza sull'euro.

Lo spread fra Btp e Bund tedesco punta ormai verso la soglia dei 92 punti base: il differenziale è ai minimi da febbraio 2021 a 92,4 punti col rendimento del titolo di Stato italiano al 3,48 per cento.