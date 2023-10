Milano debole, -0,2% con titoli dell'energia" (90 characters)" La Borsa di Milano conferma l'avvio negativo con le vendite che pesano sui titoli legati all'energia. Ftse Mib in calo dello 0,2%, spread Btp-Bund a 190 punti, rendimento decennale italiano al 4,8%. Eni, Erg, Enel in calo, Campari e Iveco in rialzo. Mps +0,98%.