Milano-Cortina, governo aumenta i fondi, 44,4 milioni in più

Il governo aumenta i fondi per le Olimpiadi invernali. Il Commissario straordinario avrà a sua disposizione 44,4 milioni di euro in più. Il decreto sport, diventato legge ad agosto, trasferiva "una somma pari a un massimo di euro 148.880.000 per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi e 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive" che ora, in base alla bozza del dl economia approvato ieri in cdm, dovrebbero diventare circa 123,77 milioni. Per il 2025 in particolare era stata autorizzata una spesa pari a un massimo di 228.242.367 che ora diventano 272.650.367 di euro.

Inoltre le risorse destinate alla società Sport e Salute "sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2025, per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù".

Per assicurare la stipula da parte del dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri di convezioni funzionali alla messa a disposizione per eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale e per un arco di tempo pluriennale, dell'Arena Palaltalia Santa Giulia, è stato infine autorizzato un contributo di 30 milioni per il 2025.