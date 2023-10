Milano chiude positiva, spread a 200 punti, Borsa" (90 characters)"

La Borsa di Milano (+0,2%) chiude in territorio positivo, in una seduta caratterizzata dall'incertezza anche per gli altri listini europei. Sotto i riflettori l'andamento dei titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund che si attesta a 200 punti ed il rendimento del decennale italiano al 4,88%. A Piazza Affari spiccano Prysmian (+4,2%), grazie al nuovo piano strategico con investimenti e indicatori finanziari in crescita, Saipem (+4,1%) e Maire (+4,4%), dopo l'assegnazione di nuove commesse negli Emirati Arabi. In ordine sparso le banche: Banco Bpm (+1,4%), Unicredit (+1,3%), Intesa (+0,06%), Mps (-2,2%) e Fineco (-2%). Tim (+2,7%) scende, nel giorno dell'incontro del socio Vivendi con il governo sul dossier della rete e con gli analisti di Deutsche Bank che hanno fissato il target price a 0,23 euro. Acquisti sulle utility con il prezzo del gas in calo. In rialzo Erg (+1,3%), Hera (+0,7%), A2a (+0,5%), piatta Enel (-0,05%). Fiacca l'energia con il petrolio in calo. Eni cede lo 0,4%. Seduta in calo anche per Iveco (-1,3%) e Pirelli (-1%). Tra i titoli a minor capitalizzazione in forte ribasso la Juve (-4,2%), mentre Mondo Tv (+8,5%) vola, dopo un accordo con un canale ungherese.