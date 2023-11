Milano chiude piatta, pesa energia, sale Mps

La Borsa di Milano (+0,01%) chiude piatta, appesantita dal comparto energetico, a causa del forte calo del petrolio che risente delle tensioni all'interno dell'Opec+. A Piazza Affari si mette in mostra Campari (+2,5%). Lo spread tra Btp e Bund chiude poco mosso a 175 punti, con il rendimento del decennale italiano stabile al 4,31%. Nel listino principale Mps (+2%) si mette in mostra a 2,88 euro, risalendo vicino al prezzo di collocamento della quota del 25% ceduta dal Mef e con Moody's che ha migliorato i rating di un gradino. Seduta positiva anche per Moncler e Ferrari (+1,6%), Amplifon (+1,5%) e Tim (+1,2%), quest'ultima sempre alle prese con la cessione della rete al fondo americano Kkr. Scende Leonardo (-1,9%). Male il comparto dell'energia con Eni che cede 1,4%, Tenaris (-1,3%) e Saipem (-0,7%). In ordine sparso le banche con Mediobanca (+1%), Intesa (+0,6%), Banco Bpm (-0,6%) e Bper (-0,9%). Seduta fiacca per le utility con Enel (-0,4%) che non brilla nel giorno della presentazione del piano strategico 2024-2026. Deboli anche A2a (-0,5%) e Hera (+0,07%). Poco mosso il comparto dell'auto dove sono piatte Stellantis (+0,04%) e Cnh (-0,04%), Iveco (-0,2%).