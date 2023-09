Milano, calo dello 0,3%, Leonardo in calo, Mps in rialzo Piazza Affari chiude la prima mezz'ora di scambi con un calo dello 0,3%. Aumenta il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con i rendimenti annui italiano e tedesco in crescita. Titoli in calo Leonardo, Moncler ed Enel, mentre Mps, Banco Bpm e Tenaris volano.