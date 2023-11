Milano, Borsa apre in rialzo, Ftse Mib +0,2% La Borsa di Milano apre la seduta in rialzo, con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,23% a quota 29.220. Bene Leonardo, Tenaris e A2A, mentre soffrono le banche. Mfe in rialzo dopo i conti.