Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Ultima ora Milano Beauty Week entra nel vivo, file al Duomo per campioncini
18 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Milano Beauty Week entra nel vivo, file al Duomo per campioncini

Davanti ai 'Cubi' di ciascun brand della cosmetica aderente

Davanti ai 'Cubi' di ciascun brand della cosmetica aderente

Davanti ai 'Cubi' di ciascun brand della cosmetica aderente

Decine e decine di ragazze e ragazzi sono in attesa del loro turno per entrare in ciascuno dei 18 'Beauty Cube' allestiti nel centro di Milano, tra via Mercanti, piazza Duomo e piazza San Babila, in occasione della Milano Beauty Week. Alla sua seconda giornata ufficiale, la settimana dedicata alla cosmesi entra così nel vivo, mentre commesse e commessi indaffarati cercano di mettere in ordine materiali e campioncini prima dell'apertura delle danze (anche se qualcuno ha già aperto le porte al pubblico).

Nelle varie installazioni, gestite da diversi brand aderenti, i visitatori potranno vivere delle piccole esperienze legate alla cosmesi e saranno coinvolti in degli approfondimenti sui pilastri della manifestazione, ossia innovazione, sostenibilità, inclusione ed emozione. Chiaramente, però, ad attrarre più di tutti è la possibilità di accaparrarsi un prodotto. "Penso che siamo tutti qui soprattutto per i campioncini", racconta all'ANSA una ragazza in coda.

