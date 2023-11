La seduta di Borsa a Milano si apre in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,29% a 28.592 punti. Ancora Tenaris (-1,5%) ed Eni (-1,09%) frenano il listino milanese, mentre Poste brilla dopo i conti (+2%) e Cnh corre (+2,3%). Tim tenta il rimbalzo (+0,8%) dopo che Moody's ha messo il titolo sotto osservazione per un possibile rialzo del rating e in attesa dei conti del trimestre.