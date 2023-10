Milano +0,86%, Saipem e Maire in evidenza su Borsa

Piazza Affari si rafforza (+0,86%), dopo una apertura cauta ma in rialzo, trainata da Saipem (+1,72%) che continua a beneficiare della grande commessa negli Emirati Arabi, come Maire (+5,8%). Sul podio anche Unicredit (+1,4%) e Iveco (+1,21%). Nel listino principale, invece, segno meno solo per Italgas (-0,37%), Campari (-0,3%), Terna (-0,23%) e Snam (-0,09%). Come nel resto d'Europa, c'è attesa per i dati sul mercato del lavoro Usa, mentre il reddito fisso rimane in tensione. Lo spread Btp-Bund, dopo essersi allargato all'inizio della giornata, è ora a 201,2 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,91%. Oggi, inoltre, termina l'offerta del Btp Valore, l'emissione destinata ai risparmiatori retail.