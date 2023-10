Milano +0,75%, Pirelli e Unicredit in corsa

Piazza Affari accelera a circa un'ora dalla chiusura, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,75% a 28.447 punti. In ulteriore calo a 199,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 2,3 punti al 4,79% e quello tedesco di 5,6 punti al 2,79%. Svettano Pirelli (+2,68%), Unicredit (+2,56%), Banco Bpm e Prysmian (+2,48% entrambe). Acquisti anche su Campari (+1,89%) e Leonardo (+1,86%), favoriti insieme agli altri titoli del settore aerospaziale dalle guerre in corso tra Russia e Ucraina e tra Israele e Hamas. Pochi i segni meno, limitati a Tim (-6,3%), dopo le nuove offerte di Kkr, una vincolante su Netco, in scadenza il prossimo 8 novembre e una non vincolante su Sparkle. Dopo uno slancio iniziale il titolo ha invertito la rotta a seguito delle parole del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che ha parlato di "tema complesso", ricordando che la decisione sull'offerta "spetta al Cda" e aggiungendo che se non verrà accettata "si pensa a qualcosa di diverso". Segno meno anche per Saipem (-1,31%) e Stellantis (-0,84%), poco mossa Eni (+0,04%).