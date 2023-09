Migliori connessioni a Roma con un nuovo data center

Un nuovo data center contribuirà a migliorare le connessioni in fibra ottica a Roma e del sud Italia. Digital Realty, specializzata nella fornitura di data center, ha annunciato la realizzazione di un nuovo centro a 15 chilometri dalla costa. Il sito industriale dismesso, che si estende su 22 ettari di terreno, sarà riconvertito attraverso la ristrutturazione degli edifici esistenti, senza aumenti di cubatura e senza ulteriore impatto sul paesaggio. Il progetto prevede anche la consegna di 24 mila metri quadrati di nuove aree verdi ad uso pubblico. Digital Realty punta in questo modo a sviluppare la sua strategia a lungo termine, per realizzare, a partire da Roma, il più grande hub nel bacino del Mediterraneo. Grazie alla realizzazione del progetto l'azienda conta anche di creare nuovi posti di lavoro, sia in fase di costruzione sia di apertura del centro, e di stimolare un indotto fiscale ed economico. L'obiettivo dell'iniziativa è fornire nuove connessioni in fibra ottica e nuovi collegamenti di alimentazione per la fornitura di energia, per soddisfare la domanda di connessione internet in crescita dopo la pandemia.