Migliora la fiducia di imprese e consumatori

Migliora a ottobre la fiducia di imprese e consumatori. "L'indice di fiducia dei consumatori è in crescita, per il secondo mese consecutivo" osserva l'Istat. A ottobre il clima di opinione dei consumatori passa da 96,8 a 97,6 mentre l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese passa da 93,7 a 94,3. Tra i consumatori, migliora soprattutto l'opinione sulla situazione personale e futura. Nelle imprese, la fiducia aumenta nell'industria (la manifattura da 87,4 a 88,3 e le costruzioni da 101,6 a 103,3) e, soprattutto nel commercio al dettaglio (da 101,8 a 105,0) mentre diminuisce nei sevizi di mercato (da 95,6 a 95,0).