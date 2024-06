"Dopo aver separato Teams e intrapreso i primi passi verso l'interoperabilità, apprezziamo la chiarezza aggiuntiva fornita oggi e lavoreremo per trovare soluzioni per affrontare le rimanenti preoccupazioni della Commissione": lo dichiara Brad Smith, Vice Chair and President Microsoft Corp, sulla nuova informativa della Commissione Ue all'azienda di Redmond.